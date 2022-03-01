До антипутінської коаліції долучився новий союзник
1 березня 2022 , 10:06Читать новость на русском
Джерело:пресслужба МЗС України
У світі продовжують розуміти, яку загрозу несе диктаторський режим Росії. Цього разу до антипутінської коаліції долучився новий союзник.
Раніше у цій частині світу дотримувалась неоднозначної позиції. Також були дуже обережні у висловлюваннях щодо дій Кремля.
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Мовиться про Азію. Там нарешті долучились до світового згуртування навколо України, у якій Володимир Путін все ж розпочав цинічну масштабну війну.
За словами українського міністерства закордонних справ, Сінгапур, який розташований на островах Південно-Східної Азії, вводить нові обмеження. Вони передбачають:
- санкції проти російських банків;
- припинення авіасполучення;
- експортний контроль.
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