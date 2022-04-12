Доньку лякає навіть звук швидкої: українка розповіла, як на її дитину вплинула війна

Жінка з Дніпропетровщини розповіла, як втікала з маленькою донькою від війни. Вона зазначила, що її дитина, вже давно перебуваючи в безпеці, досі боїться звуку швидкої, бо той нагадує сирену.

Про Юлю з Дніпропетровської області розповів російський журналіст і блогер Юрій Дудь. Наразі жінка з донькою перебуває закордоном, куди втекла від агресії Росії.

Читайте також Засудив дії Путіна та спалив російський паспорт: колишній військовий пілот звернувся до земляків

Прокинулася від звуку вибухів

У перший день пані Юля прокинулася від того, що почула вибухові хвилі. Вони не були дуже близько, однак вікна затремтіли. Тоді росіяни бомбили аеропорт у Дніпрі.

Була така сила удару, що у моєму місті, розташованому від Дніпра на відстані майже 35 кілометрів, почула ці вибухові хвилі,

– пригадала українка.

Тоді ж вона захотіла поїхати. Однак не знала, як і куди. Тому ще 2 тижні залишалася з рідними вдома. Однак згодом почалася історія зі захопленням в АЕС в Енергодарі. Тоді нерви Юлі здали.

Донька досі лякається звуку швидкої

У Юлі є 2,5-річна донька. Саме через страх за неї та її психологічне здоров'я жінка й наважилася їхати з дому. Вона запропонувала чоловіку прямувати автівкою на Захід України, а далі – або певний час побути там, або закордон.

"Десь 2 тижні були на Закарпатті, а тоді подалися закордон. Заради дитини – аби вона не чула сирен та не боялася", – пояснила Юля.

Маленька донечка жінки ще не зовсім розуміє, що робиться.

Але вона пам'ятає сирени, як ми бігали у підвал. Вона, як чує звук швидкої допомоги, каже: "Сирена, ховаймося",

– зазначила мати дівчинки.

Коли тільки почалася війна, Юлі важко було вкласти спати дочку. Вона відчувала хвилювання батьків, була перезбуджена. Тепер заспокоїлася, однак сумує за рідними, які залишилися в Україні.

Зверніть увагу – "Діти боялися говорити українською": щемливі історії евакуації з гарячих точок – дивіться відео