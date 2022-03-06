Генпрокуратура контролює, як утримують полонених росіян

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що вона контролює, як утримують полонених росіян. Зокрема законність під час їхнього утримання та поводження з ними.

Відповідну інформацію оприлюднила генпрокурорка Ірина Венедіктова ввечері 5 березня. Це трапилось на 10 день війни, яку Росія почала проти України.

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Утримання полонених росіян контролює Генеральна прокуратура України

Ірина Венедіктова розповіла, що провела координаційну нараду з державними і правоохоронними органами щодо питання військовополонених.

Ми цивілізована правова країна, тож вживаємо всіх заходів для контролю за дотриманням законності під час утримання та поводження з військовополоненими,

– пояснила генпрокурорка.

Відомо, що полонені окупанти самі розповідають рідним телефоном, що до них добре ставляться, їх годують та тримають в теплі. Відомо, що їм, за потреби, надають й медичну допомогу.



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