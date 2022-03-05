Харків під обстрілами: російські війська вбивають мирних людей і самі себе

Російські військові цинічно обстрілюють мирний Харків. Кремль переконує, що, мовляв, цивільних не чіпають, але насправді війська Росії навмисно скидають бомби у житлові райони. Одна з таких розгромила 1 березня Майдан Свободи. Жертв і поранених – десятки.

Путін бомбить не тільки житлові райони України, він бомбить свою економіку, а, зрештою, – і свою країну теж, повідомляє 24 канал.

Важливо Окупанти завдали потужного ракетного удару по Харкову: відео обстрілу Майдану Свободи

Харків вбивають

Від початку війни не було ні дня, аби російські війська не обстрілювали б Харків. Наприклад, 5 березня вони всю ніч бомбардували місто. Найбільше постраждали саме житлові райони – Салтівка, ХТЗ, Холодна гора та центр.

Загорілись 40 житлових будинків. Ці пожежі спалахнули лише за одну ніч, але відбувається таке постійно.

Гинуть діти

Станом на 4 березня на Харківщині загинуло вже 188 людей. Серед них – безневинних 5 дітей.

Росіяни не вибирають, куди стріляти, вони гатять навіть у бік лікарень, шкіл та дитсадків. Зокрема, з однієї зі шкіл залишились руїни – її розбомбили.



Розбомбили школу / Фото з телеграму "Труха Харків"

Ракетний удар по центру

Росіяни о 8 годині ранку 1 березня завдали ракетного удару по центру міста. Там не було жодної військової цілі, там ходили мирні люди, їздили автівки. Вибух розніс все навкруги. Площа перетворилась на руїни.

Мережею одразу розлетілись страшні кадри вибуху. Будівлі, розташовані довкола, зазнали серйозних руйнувань. Російські снаряди влучили в Харківську ОДА, оперний театр, філармонію та житлові будинки.

Люди під завалами

Відомо про щонайменше 10 загиблих, серед яких – дитина. Понад 20 осіб постраждалих. Рятувальники під обстрілами розбирали завали та рятували вцілілих.

Головна лікарка лікарні невідкладної допомоги Олена Ковальова розповіла, що у поранених – мінно-вибухові травми. Це поранення кінцівок, тулубу, грудей і живота. Вони були у важкому стані.

Навмисне били туди, де сховались люди

Особливий цинізм полягає у тому, що російські військові лупили у місце, поруч з яким розташоване бомбосховище, тобто навмисно били туди, де ховались люди.

Люди показали відео зі своїх укриттів як докази. Армія Путіна прийшла на нашу землю, називаючи себе "братами". Однак жителі Харкова, біля бомбосховища яких вибухнула ракета, впевнені – це не брати, а гади.

Чорний день для Харкова

Напередодні 28 лютого російські військові масово обстріляли житлові райони Харкова із "Градів". Росіяни обстрілювали мікрорайони Олексіївка, Салтівка, Павлополь. Там живе понад 1 мільйон мирних людей.

Війська, які в Україну відправив Путін, вбили щонайменше 11 цивільних харків'ян, поранили десятки людей. Родина з трьома дітьми живцем згоріла у машині. Ще четверо людей вийшли зі сховища, аби набрати води, й загинули від російських снарядів.

Харків мужньо тримається

Крім Харкова, російські військові обстрілюють мирних жителів Херсона, Києва, Сум та інших українських міст. Щодня гинуть десятки цивільних людей, десятки дітей, а кількість поранених перевищила сотні.

Попри все, Харків рішуче тримає оборону. Жителі розуміють, що це ключове місто для стримування російського агресора на Сході, тому не здаються.

З Харкова намагаються вивезти мирних жителів. Зокрема, дітей, жінок та старших людей. Курсують евакуаційні потяги, але люди не можуть навіть сісти на них, адже обстріли не припиняються.

Російські солдати самі не знали, який "рускій мір" несли

Російські військові, які здаються в полон, зізнаються – Кремль обдурив їх. Їм сказали, що відправляють на звичайні військові навчання. Тому вони думали, що їдуть в Бєлгород, а потрапили в Україну.

Здали телефони, паспорти, сіли у бойові одиниці і поїхали… Це не навчання, це війна!

– кажуть російські полонені.

Більшість з цих хлопців – молоді й недосвідчені солдати. Путін знищує не лише українців, він без жодного жалю кидає своїх військових під танки як гарматне м'ясо.

До Росії вже починають прибувати перші мішки із трупами та ешелони з пораненими. Тому згодом приховувати правду Кремлю ставатиме все важче.

Російські полонені розповіли, що Путін обдурив їх:

Тут ніхто вас не чекає!

Путін розповідає своїм громадянам про "визволительну операцію". Однак незрозуміло, кого агресор зібрався "визволяти". Лише за 10 днів війни українці знешкодили 10 тисяч російських загарбників. У полон взяли сотні солдатів.

Тут ніхто не чекає і ніколи не чекав "рускій мір"! Кожне місто України, кожен військовий, кожен громадянин чинить рішучий опір "визволителям".

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Російська економіка летить в провалля

Міжнародні партнери готують новий пакет санкцій для Росії. Країна стає ізольованою, ЄС вже повністю закрив авіасполучення з Росією. Станом на 4 березня реальний курс долара в обмінниках сягнув близько 140 рублів. Невдовзі Росію можуть відключити від SWIFT.

Ситуація тільки погіршуватиметься. Замість того, аби допомагати своїм громадянам та розвивати економіку, Путін витрачає шалені гроші на війну – на вбивства мирних українців. За даними економістів, Кремль вже витратив щонайменше 3 трильйони доларів. Кожний день війни коштує Росії 20 мільйонів доларів.

Диктатор не надто хвилюється за своє майбутнє. У нього гроші не закінчаться, а от в звичайних росіян – закінчаться, а згодом – опустіють холодильники.



Величезні черги до банкоматів у Росії / Фото – CNN Business

Росіяни, ви вбиваєте мирних українців своїм мовчанням

Москва замилює очі своїм же громадянам. Пропагандисти брешуть, нібито не обстрілюють мирне населення.

Щоб переконатись у брехні росіянам варто відкрити незалежний телеграм-канал або українські ЗМІ. Однак більшість з них обирають мовчання, тим самим погоджуючись із політикою російського гітлера.

Все ще можна змінити

Попри весь жах, який вчиняють російські війська на нашій землі, все ще можна змінити. Ключі від закінчення війни – в руках самих росіян.

Путін знищує не лише українців, він без жодного жалю вбиває своїх молодих солдатів, брешучи їм про навчання. Зрештою, батьки деяких з цих хлопців навіть не знають, що вони воюють в Україні.

Єдиний вихід – це гучно говорити про те, що відбувається. Потрібно виходити на мітинги та скидати кремлівську верхівку. Якщо цього не зробити, рано чи пізно Путін та його оточення доберуться до кожного росіянина.

Натомість російські солдати повинні здатись. Кожному, хто складе зброю, обіцяють амністію та 5 мільйонів рублів.

Кров мирних українців – не лише на руках Путіна. Вона на руках усіх росіян, які мовчать та дозволяють звірства своєї влади!

Українці ніколи не пробачать цього мовчання!