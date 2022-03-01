Мешканці Херсона публікують відео російських солдат у місті

1 березня 2022 , 09:13
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Джерело:

телеграм-канал "Всевидяче око"

Росія продовжує свої спроби захопити великі міста України. Мешканці Херсона 1 березня помітили російських солдат у місті.

Окупанти групами та озброєні ходять в одному з районів Херсона. Місцеві знімають їх з місця, в якому ховаються.

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Мовиться про Шуменський район. Місцеві помітили, що солдати дуже молоді. Їх побачили 1 березня о 8.30 ранку.

Російські солдати в Херсоні: дивіться відео


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Автор: Оксана Княжик