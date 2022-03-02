Путін остаточно став непрогнозованим, відколи ізолювався через коронавірус, – CNN

Розвідувальна спільнота США пріоритетно оцінює душевний стан президента Росії Володимира Путіна. Це важливо, аби зрозуміти перспективи врегулювання кризи в Україні.

Річ у тім, що люди, які спостерігали за Путіним, не могли не помітити, що його поведінка стає дедалі нелогічнішою. Апогеєм цих змін стало якраз вторгнення Росії в Україну.

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Поведінка Путіна "просто не має сенсу"

А от із чого все почалося? Розвідники США скаржаться, що зрозуміти мотиви вчинків Путіна важко – він оточений традиційною для Росії шпигунською стіною та параноєю.

Скажімо, нічого достеменно не відомо про стан його здоров'я.

А нестабільність психіки глави Кремля може бути спричинена якраз проблемами фізичного стану.

З іншого боку, деякі попередні звіти розвідки свідчать, що Володимир Путін почав впадати у глибоку психічну кризу через тривалу ізоляцію під час пандемії COVID-19. А проте...

Усе, що є у США – у сфері припущень. Бо рішення та заяви Путіна, здається, просто не мають сенсу,

— сказало журналістам джерело, дотичне до розвідки.

весь світ замислився щодо психічного здоров'я Путіна – коли той оголосив війну Україні, а виправдати її спробував викривленою та цинічною теорією про "історичну Росію", яка нічого спільного з реальністю явно не має.

Я б хотів поділитися більшим, але поки що можу сказати: для багатьох очевидно, що з Путіним щось не так,

– написав тоді у твітері сенатор Марк Рубіо.

Є й інші поточні свідчення явного розриву Путіна з реальністю:

Погрози застосувати ядерну зброю.

Наради, на яких Путін сидить за столом від своїх же посіпак за понад 10 метрів.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол описав все це максимально влучно: Путін змінився і став повністю відірваним від реальності.



Путін – відірваний від реальності так само, як і від навіть своїх посіпак / Фото MK