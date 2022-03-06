Путін перший порушив угоди, – росіянин Акунін про дивні вимоги щодо "нерозширення НАТО"

Російський письменник Борис Акунін прокоментував вимоги російського керівництва про нерозширення НАТО, яке нібито є загрозливим для Росії. Опозиціонер наголосив, що першим усі угоди порушив Путін.

Письменник спростував міф про те, що нібито НАТО порушило угоди і почало розширення на території Східної Європи. Такі заяви Борис Акунін зробив в інтерв'ю Юрію Дудю. До слова, останній досі не висловив свою позицію щодо війни попри українське коріння.

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Путін першим порушив угоди

Акунін наголосив на тому, що навіть якщо НАТО давало гарантії свого "нерозширення", то все одно першим усі можливі угоди порушив очільник Кремля Путін анексією Криму та вторгненням на Донбас у 2014 році.

Путін обіцяв не захоплювати Крим. Хто тут першим взагалі почав порушувати домовленості? Це взагалі що таке було в 2014 році?

– заявив Акунін.

Крім того, письменник наголосив, що незалежна країна має право самостійно обирати свій шлях і союзи в які вступати.

Що відомо про Бориса Акуніна

Справжнє ім'я Акуніна – Григорій Чхартишвілі. Письменник має грузинське походження. Опозиційно налаштований до путінського режиму.

Порівнював Путіна з римським імператором Калігулою.

У 2014 році він підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму. У 2017 році виступив проти арешту українського режисера Олега Сенцова.

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