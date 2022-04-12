Дочь пугает даже звук скорой: украинка рассказала, как на ее ребенка повлияла война

Женщина из Днепропетровщины рассказала, как убегала с маленькой дочкой от войны. Она отметила, что ее ребенок, уже давно находясь в безопасности, до сих пор боится звука скорой, потому что тот напоминает сирену.

О Юле из Днепропетровской области рассказал российский журналист и блогер Юрий Дудь. Сейчас женщина с дочерью находятся за границей, куда сбежали от агрессии России.

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Проснулась от звука взрывов

В первый день Юлия проснулась от того, что услышала взрывные волны. Они не были слишком близки, однако окна задрожали. Тогда россияне бомбили аэропорт в Днепре.

Была такая сила удара, что в моем городе, расположенном от Днепра на расстоянии почти 35 километров, услышала эти взрывные волны,

– вспомнила украинка.

Тогда же она захотела уехать. Однако не знала, как и куда. Поэтому еще 2 недели оставалась с родными дома. Однако впоследствии началась история с захватом АЭС в Энергодаре. Тогда нервы Юли сдали.

Дочь до сих пор пугается звука скорой

У Юли есть 2,5-летняя дочь. Именно из-за страха за нее и ее психологического здоровья женщина и решилась уезжать из дома. Она предложила мужу ехать автомобилем на Запад Украины, а дальше – либо определенное время побыть там, либо за границу.

"Где-то 2 недели были на Закарпатье, а потом отправились за границу. Ради ребенка – чтобы он не слышал сирен и не боялся", – объяснила Юля.

Маленькая дочь женщины еще не совсем понимает, что происходит.

Но она помнит сирены, когда мы бегали в подвал. Она, как слышит звук скорой помощи, говорит: "Сирена, прячься",

– отметила мать девочки.

Когда началась война, Юле трудно было уложить спать дочь. Она ощущала волнение родителей, была перевозбуждена. Теперь успокоилась, однако скучает по родным, которые остались в Украине.

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