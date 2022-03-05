Этой ошибкой Путин сократил себе срок у власти, – россиянин Акунин о войне в Украине

Российский писатель Борис Акунин высказался по поводу пребывания Владимира Путина у руля России. Он убежден, что войной против Украины Путин сократил себе срок у власти.

Чтобы сохранять власть, Путину нужно будет нагонять страх

Писатель заявил, что из-за вторжения в Украину жизнь в России будет ухудшаться. Об этом Акунин сказал в интервью Юрию Дудю, который долго не говорил о нападении России на Украину.

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Российский писатель предполагает, что российская власть не сможет скрывать проблему государства пропагандой. Следующий шаг – репрессии против своих граждан.

Отвечая на вопрос о том, какие репрессии ждут россиян, Акунин сказал, что это зависит от того, "сколько этот режим продержится".

Писатель убежден, что Путин ослабил свои позиции, поэтому нагонит страх, чтобы сохранить власть.

Этой, назовем, мягко говоря, ошибкой Владимир Путин очень сильно сократил срок, во время которого он будет оставаться у власти. Он очень сильно ослабил свои позиции. И чтобы продолжить сохранять власть при отсутствии денег, ему нужно будет все больше и больше нагонять страх, затыкать рты. Чем дольше он задержится, тем дальше этот процесс зайдет,

– резюмировал Акунин.

Что известно о Борисе Акунине

Настоящее имя Акунина – Григорий Чхартышвили. Писатель имеет грузинское происхождение. Оппозиционно настроен к путинскому режиму.

Сравнивал Путина с римским императором Калигулой.

В 2014 году он подписал обращение русских деятелей культуры против оккупации Крыма. В 2017 году выступил против ареста украинского режиссера Олега Сенцова.

Владимир Путин – президент России с 2012 года. Также он являлся главой РФ с 2000 до 2008 года. Суммарно Путин у руля России уже 18 лет.

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