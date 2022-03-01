К антипутинской коалиции присоединился новый союзник
1 марта 2022 , 10:11Читати новину українською
Источник:пресс-служба МИД Украины
В мире продолжают понимать, какую угрозу несет диктаторский режим России. На этот раз к антипутинской коалиции присоединился новый союзник.
Раньше в этой части света придерживались неоднозначной позиции. Также были очень осторожны в высказываниях по поводу действий Кремля.
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Речь об Азии. Там наконец-то присоединились к мировому объединению вокруг Украины, в котором Владимир Путин все же начал циничную масштабную войну.
По словам украинского министерства иностранных дел, Сингапур, расположенный на островах Юго-Восточной Азии, вводит новые ограничения. Они предполагают:
- санкции против российских банков;
- прекращение авиасообщения;
- экспортный контроль.
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