В мире продолжают понимать, какую угрозу несет диктаторский режим России. На этот раз к антипутинской коалиции присоединился новый союзник.

Раньше в этой части света придерживались неоднозначной позиции. Также были очень осторожны в высказываниях по поводу действий Кремля.

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Речь об Азии. Там наконец-то присоединились к мировому объединению вокруг Украины, в котором Владимир Путин все же начал циничную масштабную войну.

По словам украинского министерства иностранных дел, Сингапур, расположенный на островах Юго-Восточной Азии, вводит новые ограничения. Они предполагают:

санкции против российских банков;

прекращение авиасообщения;

экспортный контроль.

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