Кадыров признал и назвал первые потери чеченцев в Украине

Рамзан Кадыров признал, что в Украине есть потери среди чеченцев. По его словам, в результате войны погибли двое человек и еще 6 пострадали.

По словам Кадырова, чеченцы в Украине выполняют "Специальную военную операцию". Об этом глава Чечни сообщил 1 марта.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что среди уроженцев Чеченской Республики, которые отправились выполнять специальную военную операцию* в Украину, есть потери: двое погибли, шестеро получили ранения различной степени,

– говорится в сообщении.

К слову, Роскомнадзор настаивает на том, что то, что происходит на территории Украины, – это "специальная военная операция". Особенно такой термин должны использовать СМИ. Иначе их блокируют и называют "иноагентами".

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