От Ниагары до Сиднея: мировые жемчужины подсвечивают сине-желтыми цветами в поддержку Украины

Чудеса мира, памятники и большие здания по всему миру подсветили цветами национального флага Украины. Так, страны-союзники выражают нам поддержку в войне с российским оккупантом.

Наши государства-союзники поддерживают нас оружием, техникой, деньгами и гуманитарной помощью. Впрочем, они также понимают, что важен – моральный дух украинцев.

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Солидарны с Украиной

Чтобы показать солидарность в нашей сегодняшней войне с ордой – они подсветили свои достопримечательности, свою гордость – цветами украинского государственного флага.

Друзья Украины выражают солидарность: смотрите невероятные фото

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