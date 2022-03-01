В первый день весны Херсон по-прежнему Украина, – Колыхаев о ситуации в городе
Источник:фейсбук-страница Игоря Колыхаева
Российские захватчики окружили Херсон 1 марта. Однако мэр Игорь Колыхаев заверил, что город будет стоять до последнего и будет украинским.
Колыхаев отметил, что город не обстреливали. Он заверил, что продолжает исполнять обязанности главы города.
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"Сегодня задачей номер один остается контроль над работой магазинов, аптек", – сказал мэр.
"Выстоим несмотря ни на что"
По словам Колыхаева, город работает в штатном режиме: уборка, вывоз мусора, транспорт. В Херсоне также открыли счета для финансовой поддержки города. Ее начали присылать люди со всего мира.
"Самое ценное в этих переводах даже не суммы (а они разные – от 100 грн до нескольких десятков тысяч), а написанные назначения платежей: "Херсон в сердце", "Держитесь, родные", "Русский корабль иди нах...". Мы выстоим несмотря ни на что", – написал Колыхаев.
Он добавил, что следует соблюдать спокойствие ради сохранения людей и города.
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