Путин окончательно стал непрогнозируемым, с тех пор как изолировался из-за коронавируса, – CNN

Разведывательное сообщество США приоритетно оценивает душевное состояние президента России Владимира Путина. Это важно, чтобы понять перспективы урегулирования кризиса в Украине.

Дело в том, что наблюдавшие за Путиным люди не могли не заметить, что его поведение становится все более нелогичным. Апогеем этих изменений стало как раз вторжение России в Украину.

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Поведение Путина "просто не имеет смысла"

А вот с чего все началось? Разведчики США жалуются, что понять мотивы поступков Путина сложно – он окружен традиционной для России шпионской стеной и паранойей.

Скажем, ничего точно не известно о состоянии его здоровья.

А нестабильность психики главы Кремля может быть вызвана как раз проблемами физического состояния.

С другой стороны, некоторые предварительные отчеты разведки свидетельствуют, что Владимир Путин начал впадать в глубокий психический кризис из-за длительной изоляции во время пандемии COVID-19. Однако...

Все, что есть в США – в области предположений. Потому что решения и заявления Путина, кажется, просто лишены смысла,

— сказал журналистам источник, причастный к разведке.

весь мир задумался о психическом здоровье Путина – когда тот объявил войну Украине, а оправдать ее попробовал искривленной и циничной теорией об "исторической России", ничего общего с реальностью явно не имеющей.

Я хотел бы поделиться большим, но пока могу сказать: для многих очевидно, что с Путиным что-то не так,

– написал тогда в твиттере сенатор Марк Рубио.

Есть и другие текущие свидетельства явного разрыва Путина с реальностью:

Угрозы применить ядерное оружие.

Совещания, на которых Путин сидит за столом от своих же прихвостней в более чем 10 метрах.

Бывший посол США в России Майкл Макфол описал все это максимально точно: Путин изменился и стал полностью оторванным от реальности.



Путин – оторван от реальности так же, как от даже своих приспешников / Фото MK