Путин первый нарушил соглашения, – россиянин Акунин о требованиях по "нерасширению НАТО"

Российский писатель Борис Акунин прокомментировал требования российского руководства о нерасширении НАТО, который якобы угрожает России. Оппозиционер подчеркнул, что первым все соглашения нарушил Путин.

Писатель опроверг миф о том, что якобы НАТО нарушил соглашения и начал расширение на территории Восточной Европы. Такие заявления Борис Акунин сделал в интервью Юрию Дудю. К слову, последний до сих пор не высказал свою позицию по поводу войны, несмотря на украинские корни.

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Путин первым нарушил соглашения

Акунин отметил, что даже если НАТО давал гарантии своего "нерасширения", то все равно первым все возможные соглашения нарушил глава Кремля Путин аннексией Крыма и вторжением на Донбасс в 2014 году.

Путин обещал не захватывать Крым. Кто здесь первым вообще начал нарушать договоренности? Это вообще что такое было в 2014 году?

– заявил Акунин.

Кроме того, писатель подчеркнул, что независимая страна имеет право самостоятельно выбирать свой путь и союзы, в которые вступать.

Что известно о Борисе Акунине

Настоящее имя Акунина – Григорий Чхартышвили. Писатель имеет грузинское происхождение. Оппозиционно настроен к путинскому режиму.

Сравнивал Путина с римским императором Калигулой.

В 2014 году он подписал обращение русских деятелей культуры против оккупации Крыма. В 2017 году выступил против ареста украинского режиссера Олега Сенцова.

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