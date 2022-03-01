TikTok блокирует пропагандистов RT и Sputnik в ЕС

Во всем мире присоединяются к блокированию пропагандистских каналов распространения информации. В частности TikTok взялся за RT и Sputnik в ЕС.

Социальная сеть TikTok присоединилась к Meta Platforms Inc., материнской компании Facebook. Поэтому теперь она ограничила доступ к некоторым аккаунтам СМИ, которые контролирует страна-агрессор, в ЕС. В частности речь идет о RT и Sputnik.

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В понедельник глава TikTok заявил, что компания поддерживает связь с ЕС и ограничивает доступ к организациям, связанным с правительством России.

У оккупанта продолжают жаловаться и выступать против того, чтобы социальные сети хоть как-то ограничивались. Якобы это ограничивает свободу слова. Но мы же то прекрасно знаем, что именно в России лучше всего знают, что оно такое.

Ранее в Meta заявили, что будут блокировать российскую пропаганду. Марк Цукерберг, владеющий Meta, отреагировал на призыв министра цифровой трансформации и разрешил блокирование вражеских пропагандистов.

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