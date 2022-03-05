Украинцы в оккупированном Бердянске вышли на митинг против России

Украинцы вышли на митинг в Бердянске. Известно, что город оккупирован российскими войсками.

В сети обнародовали видео одного из митингующих. Люди собрались возле памятника первому Бердянскому совету 5 марта.

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На записи видно много людей с огромными сине-желтыми флагами. Они непрерывно выкрикивают: "Украина – превыше всего".

В сообщении под видео отмечают, что жители Бердянска смелые. Они вышли на митинг против оккупанта. В то время как россияне "сидят дома и молчаливо одобряют продолжение войны".

Митинг в оккупированном Бердянске: смотрите видео

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