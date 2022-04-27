Вице-президент "Газпромбанка" вернулся в Украину и намерен вступить в тероборону

Вице-президент российского "Газпромбанка" Игорь Волобуев переехал из России в Украину. Он родом из Ахтырки на Сумщине.

Теперь он намерен присоединиться к подразделению теробороны родного украинского города. Волобуев говорит, что после зверств россиян в Украине он больше не мог оставаться там.

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По национальности я украинец, не мог больше наблюдать со стороны, что делает Россия с моей родиной. Мой визит это как покаяние, хочу отмыться от своего российского прошлого остаться в Украине до победы,

– сказал он.

Волобуев заверил, что хотел вернуться с 2004 года. Помешали "семейные обстоятельства".

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По словам Волобуева, это преступление не только со стороны Путина, но и власти и народа России.

Здесь убивает украинцев не Путин, ворует унитазы не Путин, насилует женщин не Путин. Это и есть русский народ. И я, хоть и по национальности, украинец, тоже несу за это ответственность. Мне за это стыдно, я буду каяться за это всю жизнь,

– говорит бывший топ-менеджер, проживший 18 лет в Ахтырке.

Он также рассказал, что думает о смерти экс-вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева и его семьи. Следственный комитет России уверяет, что тот убил жену и ребенка, а затем покончил с собой.

"Он был не просто вице-президент, а первым президентом, через одну должность. Я не знаю, чем он занимался, никогда не был с ним знаком и ничего о нем не слышал раньше. Также я знаю, что на момент якобы его самоубийства он был первым вице-президентом "Газпромбанка". Не верю в то, что он мог убить жену и дочь, думаю, это инсценировка. Возможно, он что-то знал и этим был опасен", – сказал Волобуев.

Российские оккупанты обстреливали Ахтырку

Город Ахтырка, откуда родом Волобуев, серьезно пострадал от россиян. Его постоянно обстреливали и нанесли значительные разрушения.

8 апреля стало известно, что город полностью освобожден от российской оккупации нашим ВСУ. По словам городского головы, половина населения смогла уехать в первые дни войны.

По информации на 20 апреля, в Ахтырке и Тростянце, продолжались работы по уборке улиц, восстановлению водо-, электро- и газоснабжения. В частности, завалы разобрали около горсовета.

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