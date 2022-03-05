Вслед за Пугачевой и Галкиным: звезды Земфира и Рената Литвинова вылетели из России

Российская исполнительница Земфира и светская львица Рената Литвинова покинули Россию, согласно сообщениям российских СМИ. Их увидели в аэропорту Парижа, Франция.

Отметим, что Рената Литвинова является любительницей люксовых брендов, а в Париже длится Неделя моды, которая завершится 8 марта. Однако россияне не до конца уверены, что именно это побудило ее покинуть страну во время войны России с Украиной.

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Рената и Земфира – близкие подруги, и 24 февраля – в день вторжения России в Украину они оба опубликовали в инстаграмме изображения с надписями "Нет войне!".



Сообщение Ренаты Литвиновой 24 февраля в инстаграмме / Скриншот из инстаграмма

Они закрыли комментарии из-за вероятного хейта от россиян. В тот же день Рената публиковала видео с концерта Земфиры, а сама Земфира полностью "очистила" свой инстаграмм от сообщений и оставила только тот, что она против военных действий.



Страница Земфиры в инстаграмме / Скриншот из инстаграмма

5 марта стало известно, что пара подруг покинула Россию и их уже якобы видели в одном из аэропортов во Франции. Сами звезды ничего не комментировали и не опровергали информацию о выезде. Отметим, что пару давно подозревают в романе или даже в браке – они вроде бы поженились в Швеции, где разрешены однополые браки.



Земфира и Рената могут быть замужем / Фото из открытых источников

Как об Украине раньше отзывались звезды

В 2014 году, когда Россия начала вводить свои войска на Донбасс, Земфира сменила главную страницу своего официального сайта: на черном фоне было размещено видео 2008 года, где певица исполняла украинский язык песню "Отпусти" группы Океан Эльзы. Перед исполнением песни она сказала: "Я хочу поддержать, передать привет, поблагодарить, присоединиться ко всем украинским музыкантам. Последние несколько лет я говорю, что у России, конечно, больше возможностей, больше денег. В Украине — больше души".

В 2015 году на фестивале в Тбилиси Open Air Земфира развернула украинское сине-желтий флаг, но уже в 2016 году во время концерта в Вильнюсе она с матом попросила фанов убрать украинские флаги, которые начали развертывать украинцы. Поэтому многие люди покинули зал, а Литвинова тогда выступила в ее защиту в социальных сетях. 2 апреля 2020 года Земфира была внесена в базу "Миротворец" за отрицание российской агрессии и манипулирование общественно значимой информацией.

Что касается Ренаты Литвиновой, то о ней информации в сети гораздо меньше. По состоянию на 2018 год она не нарушала украинское законодательство и пограничники ее пропускали в Украину, поскольку та ехала на похороны режиссера Киры Муратовой.