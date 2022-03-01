Жители Херсона публикуют видео российских солдат в городе
1 марта 2022 , 09:17Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Всевидящее око"
Россия продолжает свои попытки захватить крупные города Украины. Жители Херсона 1 марта заметили российских солдат в городе.
Оккупанты группами и вооруженные ходят в одном из районов Херсона. Местные снимают их из места, где прячутся.
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Речь идет о Шуменском районе. Местные заметили, что солдаты очень молодые. Их увидели 1 марта в 8:30 утра.
Российские солдаты в Херсоне: смотрите видео
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