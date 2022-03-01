TikTok блокує пропагандистів RT і Sputnik в ЄС

У всьому світі долучаються до блокування пропагандистських каналів поширення інформації. Зокрема TikTok взявся за RT і Sputnik в ЄС.

Соціальна мережа TikTok долучилася до Meta Platforms Inc., материнської компанії Facebook. Тож тепер вона обмежила доступ до деяких акаунтів ЗМІ, які контролює країна-агресор, в ЄС. Зокрема мовиться про RT і Sputnik.

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У понеділок голова TikTok заявив, що компанія підтримує зв'язок з ЄС і обмежує доступ до організацій, пов'язаних з урядом Росії.

В окупанта продовжують бідкатися та виступати проти того, щоб соціальні мережі бодай якось обмежувалися. Мовляв, це обмежує свободу слова. Але ми ж то прекрасно знаємо, що саме на Росії найкраще знаються, що воно таке.

Раніше в Meta заявили, що блокуватимуть російську пропаганду. Марк Цукерберг, який володіє Meta, відреагував на заклик міністра цифрової трансформації та дозволив блокування ворожих пропагандистів.

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