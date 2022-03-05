Цією помилкою Путін скоротив собі термін при владі, – росіянин Акунін про війну в Україні

Російський письменник Борис Акунін висловився щодо перебування Володимира Путіна біля керма Росії. Він переконаний, що війною проти України Путін скоротив собі термін при владі.

Щоб зберігати владу, Путіну треба буде наганяти страх

Письменник заявив, що через вторгнення в Україну життя в Росії буде погіршуватися. Про це Акунін сказав в інтерв'ю Юрію Дудю, який тривалий час не говорив про напад Росії на Україну.

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Російський письменник припускає, що російська влада не зможе приховувати проблеми держави пропагандою. Наступний крок – репресії проти своїх громадян.

Відповідаючи на питання про те, які репресії чекають росіян, Акунін сказав, що це залежить від того, "скільки цей режим протримається".

Письменник переконаний, що Путін ослабив свої позиції, тому наганятиме страх, щоб зберегти владу.

Цією, назвемо, м'яко кажучи, помилкою, Володимир Путін дуже сильно скоротив термін, під час якого він буде залишатися при владі. Він дуже сильно ослабив свої позиції. І, щоб продовжити зберігати владу при відсутності грошей, йому треба буде все більше й більше наганяти страх затикати роти. Що довше він затримається, то далі цей процес зайде,

– резюмував Акунін.

Що відомо про Бориса Акуніна

Справжнє ім'я Акуніна – Григорій Чхартишвілі. Письменник має грузинське походження. Опозиційно налаштований до путінського режиму.

Порівнював Путіна з римським імператором Калігулою.

У 2014 році він підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму. У 2017 році виступив проти арешту українського режисера Олега Сенцова.

. Володимир Путін – президент Росії з 2012 року. Також він був главою РФ з 2000 до 2008 року. Сумарно Путін у керма Росії вже 18 років.

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