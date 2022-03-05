Українці в окупованому Бердянську вийшли на мітинг проти Росії

Українці вийшли на мітинг у Бердянську. Відомо, що місто наразі окуповане російськими військами.

У мережі оприлюднили відео одного з учасників мітингу. Люди зібралися 5 березня біля пам'ятника першій Бердянській раді.

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На записі видно багато людей із величезними синьо-жовтими прапорами. Вони безперервно вигукують: "Україна – понад усе".

У дописі під відео зазначають, що жителі Бердянська – сміливі. Вони вийшли на мітинг проти озброєних окупантів у той час, як росіяни "сидять вдома і мовчазно схвалюють продовження війни".

Мітинг в окупованому Бердянську: дивіться відео

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