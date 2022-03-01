Ви давали клятву Гіппократа, – Віктор Ляшко звернувся до російських лікарів

Міністр охорони здоров'я засудив російських медиків, які не виходять на мітинги. На думку Ляшка, вони таким чином підтримують варварські дії свого президента.

Ляшко закликав до того ж розповідати правду про війну своїм пацієнтам. Чиновник опублікував звернення до російських медиків 1 березня.

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Віктор Ляшко звернувся до усіх лікарів із запевненням, що в Україні зараз відбувається війна, а не якась "військова операція".

Це тероризм, бо ваші військові обстрілюють мирні квартали наших міст, стріляють у машини екстреної медичної допомоги, руйнують наші лікарні бомбами, не дають доставити ліки та продукти харчування до лікарень, убили вже 16 дітей (ще 45 дітей із різними ступенями поранень врятували наші медики),

– мовиться у зверненні.

Міністр закликає російських лікарів іти на мітинги на всіх площах міста. Якщо вони не зроблять цього, то це означає, що медики підтримують дії свого президента.

Усі лікарі колись давали клятву Гіппократа, але, очевидно, російські медики забули про це. Ляшко наголошує, що зараз вони просто спостерігають за нікчемними діями свого лідера.

Скоро і Ви дивитиметеся в очі своєму пацієнтові, якому не зможете допомогти, і задумаєтеся, чому я не вийшов 24, 25, … лютого або 1 березня на площу з вимогою зупинити війну,

– наголошує Ляшко.

Єдиний вихід для російських лікарів на думку чиновника – це засудити війну відкрито. Головне – не боятися. Лише так вони зможуть допомогти Україні.

Текст публікації Віктора Ляшка:

Медичні працівники та представники медичної науки, які проживають та працюють у Російській Федерації.

Як лікар до лікарів, як Міністр охорони здоров'я України, звертаюся до вас. Поводжуся не з проханням, а з чітким посланням!

Ви ще напевно думаєте, що в Україні проводиться якась "військова операція", яка не має жодного відношення до вас чи вашої роботи?

Це не так!

В Україні триває війна! Навіть не війна, а тероризм, який координується діями вашого президента.

Це тероризм, бо ваші військові обстрілюють мирні квартали наших міст, стріляють у машини екстреної медичної допомоги, руйнують наші лікарні бомбами, не дають доставити ліки та продукти харчування до лікарень, убили вже 16 дітей (ще 45 дітей із різними ступенями поранень врятували наші медики).

Але навіть на шосту добу війни, ви, котрі давали клятву Гіппократа і обіцяли "чисто і непорочно проводити своє життя і своє мистецтво", просто спостерігаєте, як дії вашого лідера призводять до гуманітарної катастрофи.

Ви не вжили жодних дій, щоб засудити і зупинити війну в Україні, щоб принаймні проявити солідарність до ваших колег за професією, не кажучи вже просто про те, щоб засудити смерть невинних громадян.

Ви продовжуєте думати, що це десь там і це вас не стосується.

Це не "там". Це тут! У вільній та незалежній Україні, що підтримується всім цивілізованим світом!

А ви, лікарі та вчені, вже найближчим часом відчуєте дію санкцій, запроваджених світовою спільнотою проти вашої держави, які намагаються стримати цей шалений марш.

Незабаром і ви відчуєте, що таке бути без ліків провідних світових виробників, які не приїдуть до вас у країну, яку ігнорує весь світ.

Ви відчуєте те, що відчуваю сьогодні я, коли через дії окупантів, що прийшли з вашої країни, не можу доставити ліки в міста, на коліях і околицях яких відбуваються бойові дії. Ліки, які мали б врятувати чиєсь життя.

Скоро і Ви дивитиметеся в очі своєму пацієнтові, якому не зможете допомогти, і задумаєтеся, чому я не вийшов 24, 25, … лютого або 1 березня на площу з вимогою зупинити війну.

Вас уже виключають із світових професійних медичних асоціацій. Вас позбавлять можливості публікуватись у світових наукових журналах. Вас вже позбавили можливості відвідати більшість країн світу та взяти участь у світових конгресах та побачити інноваційні розробки медичної галузі.

Якщо вас це влаштовує, то продовжуйте не помічати військову агресію Російської Федерації проти України.

Якщо ні, і ви хочете й надалі присвячувати своє життя тому, через що колись прийшли в цю професію – допомагати людству, якщо у вас залишилося в серці те, що має кожен наш український медик, виходьте на площі своїх міст.

Засудіть війну відчинено! Не бійтеся! Скажіть правду своїм пацієнтам. Допоможіть нам українцям врятувати світ!

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