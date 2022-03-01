Від Ніагари до Сіднея: світові перлини підсвічують синьо-жовтими кольорами на підтримку України

Чуда світу, пам'ятники та великі будівлі по всьому світу підсвітили кольорами національного стягу України. Так країни-союзники висловлюють нам підтримку у війні з російським окупантом.

Наші держави-союзники підтримують нас зброєю, технікою, грошима та гуманітарною допомогою. Втім вони також розуміють, що важливим є – моральний дух українців.

До теми Статуя Свободи у Франції стала "українською"

Солідарні з Україною

Аби показати солідарність у нашій сьогоднішній війні з ордою – вони підсвітили свої найбільш визначні місця, свою гордість – кольорами українського державного стяга.

Друзі України висловлюють солідарність: дивіться неймовірні фото