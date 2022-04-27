Віцепрезидент "Газпромбанку" повернувся до України і має намір вступити до тероборони

Віцепрезидент російського "Газпромбанку" Ігор Волобуєв, переїхав з Росії до України. Він родом з Охтирки на Сумщині.

Тепер він планує приєднатися до підрозділу тероборони рідного українського міста. Волобуєв каже, що після звірств росіян в Україні він більше не міг залишатися там.

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За національністю я українець, не міг більше спостерігати зі сторони, що робить Росія з моєю батьківщиною. Мій візит це як покаяння, хочу відмитися від свого російського минулого залишитись в Україні до перемоги,

– сказав він.

Волобуєв запевнив, що хотів повернутися ще з 2004 року. Завадили "сімейні обставини".

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За словами Волобуєва, це злочин не лише з боку Путіна, але й влади й народу Росії.

Тут вбиває українців не Путін, краде унітази не Путін, ґвалтує жінок не Путін. Це і є російський народ. І я, хоч і за національністю, українець, теж несу за це відповідальність. Мені за це соромно, я буду каятися за це все життя,

– каже колишній топ-менеджер, який 18 років прожив у Охтирці.

Він також розповів, що думає про смерть ексвіцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва та його сім'ї. Слідчий комітет Росії запевняє, що той убив дружину та дитину, а потім наклав на себе руки.

"Він був не просто віцепрезидент, а першим президентом, через одну посаду. Я не знаю, чим він займався, ніколи не був з ним знайомий і нічого про нього не чув раніше. Також я знаю, що на момент нібито його самогубства він був чинним першим віцепрезидентом "Газпромбанку". Не вірю в те, що він міг убити дружину та дочку, думаю, це інсценування. Можливо, він щось знав і цим був небезпечним", – сказав Волобуєв.

Російські окупанти обстрілювали Охтирку

Місто Охтирка, звідки родом Волобуєв, серйозно постраждало від росіян. Його постійно обстрілювали та завдали значних руйнувань.

8 квітня стало відомо, що місто повністю звільнили від російської окупації наші ЗСУ. За словами, міського голови, половина населення змогла виїхати у перші дні війни.

За інформацією на 20 квітня, в Охтирці та Тростянці, тривали роботи з прибирання вулиць, відновлення водо-, електро- та газопостачання. Зокрема, завали розібрали біля міськради.

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