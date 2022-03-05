Всі добре знають: цю кашу заварив Путін, – Акунін про участь Росії у війні на Донбасі

Відомий російський письменник Борис Акунін вважає, те, що конфлікт на Донбасі спровокував саме президент Росії Володимир Путін. І те, що він там зараз робить, – це злочин.

Про це Акунін розповів у інтерв'ю блогеру Юрію Дудю. Зауважимо, що Дудь про війну Росії проти України висловився лише на 5 день бойових дій, хоча і має українське коріння.

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Російська пропаганда про Донбас – повна туфта

За словами Акуніна, все це повна туфта, що Кремль розповідає про події на Донбасі. Мовиться передусім про фейки щодо розіп'ятого хлопчика та збиття малайзійського "Боїнга" (пропаганда переконує, що це зробила Україна – 24 канал).

Ми чудово знаємо, що конфлікт на Донбасі спровокував Путін, який вливав туди гроші, посилав військових, як би вони себе не називали. Ми все це добре знаємо – це було нещодавно. У нас усіх – чудова пам'ять. Цю кашу заварив Володимир Володимирович Путін,

– наголосив письменник.

Він додав, що пропаганда також використовує наративи про неонацистів у Києві. Однак тут немає нічого нового та нічого цікавого. Діє це зазвичай на людей із не дуже розвинутими розумовими здібностями. А в Росії таких – завжди багато.

Щодо націоналістів, на думку Акуніна, такі люди є у будь-якій молодій країні. Адже потрібно створювати націю.

Хто такий Борис Акунін

Це російський письменник, сценарист, сходознавець і перекладач. Має грузинське походження. Справжнє ім'я – Григорій Чхартишвілі.

До режиму Путіна – він опозиційно налаштований. Зараз живе у Франції, хоча запевняє, що не емігрував.

На виборах мера Москви 2013 року він публічно підтримав кандидата від опозиції Олексія Навального. У 2014 році підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму. А 2017-му був одним із тих, хто виступив проти арешту українського режисера Олега Сенцова.

Відомі твори – "Азазель", "Турецький гамбіт", "Левіафан", "Статський радник", "Чорне місто".

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