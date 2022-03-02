Західні союзники вирішили відключити низку російських банків від платіжної системи SWIFT. Це рішення фактично позбавляє Росію доступу до фінансових ринків у всьому світі та спричиняє потенційний серйозний занепад її економіки.

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American Express не співпрацюватиме з російськими банками

American Express приєднується до списку великих транснаціональних компаній, які розривають зв'язки із Росією через її вторгнення в Україну.

З початку цієї кризи ми дотримуємося санкцій США та міжнародних санкцій, що призвело до припинення відносин із постраждалими банками-партнерами в Росії, і ми будемо продовжувати дотримуватися всіх відповідних законів у міру розвитку ситуації,

– сказав голова та генеральний директор Стівен Сквері.

Через санкції проти Росії транснаціональні компанії, такі як Mastercard, Visa і BlackRock, також намагаються дистанціюватися від ведення із нею бізнесу. У своєму зверненні до співробітників Сквері зазначив, що він шокований та засмучений кризою, яка розгортається в Україні. Посадовець визнав, що деякі з його колег, клієнтів, їхніх родин та близьких неабияк постраждали через вторгнення Росії в Україну.

"Як завжди, нашим пріоритетом є безпека та добробут наших колег. American Express нікого не наймає безпосередньо в Україні, але у нас є сотні колег у сусідніх країнах. Також у нас є невелика кількість колег у Росії. Наразі вони перебувають у безпеці, і ми робитимемо все можливе, щоб підтримувати їх", – додав Сквері.

За його словами, бізнес компанії у Росії – невеликий. Вона співпрацює лише з одним партнером, який випускає картки, і ще кількома, які залучають продавців для здійснення платіжних операцій.

"Протягом усієї історії та в жахливі часи ми завжди робили все, щоб підтримати наших клієнтів, і ця ситуація не відрізняється. Деякі з них надають важливу гуманітарну допомогу в регіоні та ризикують своїм життям, щоб повідомити про цю кризу. І ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб підтримати їх". – додав гендиректор American Express.

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Компанія жертвує гроші на допомогу постраждалим

Наразі кібербезпека є однією з ключових сфер уваги компанії. American Express вживає всіх необхідних заходів для виявлення, запобігання та реагування на будь-які злочинні дії за допомогою багатошарового захисту.

"На жаль, багато людей загинуло, сотні тисяч покинули свої домівки, а світи багатьох інших перевернулися з ніг на голову внаслідок конфлікту", – додав Сквері.

American Express надали загалом мільйон доларів допомоги організаціям, які допомагають постраждалому населенню:

250 тисяч доларів – Міжнародному комітету порятунку (IRC), щоб забезпечити необхідні ресурси там, де вони найнеобхідніші, зокрема для вимушених переселенців.

250 тисяч доларів – Міжнародному медичному корпусу (IMC), який розгорнув мобільні медичні бригади для надання основних невідкладних та первинних медичних послуг, послуг щодо психічного здоров'я та психосоціальної підтримки тощо.

250 тисяч доларів – Американському Червоному Хресту, щоб підтримати скоординовані зусилля Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC) та інших партнерів Червоного Хреста, які реагують на нагальні потреби та надають технічну допомогу.

250 тисяч доларів – на надзвичайний заклик ЮНІСЕФ на підтримку дітей, програму порятунку життя, безпечної води, невідкладної допомоги в галузі охорони здоров’я, гігієни, освіти тощо.

Окрім того, компанія також компенсує будь-які пожертви від колег по всьому світу через програму American Express Match.

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