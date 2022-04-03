Над ранок 24 березня розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Окупанти планували захопити українську столицю – місто Київ, нагадує 24 канал.

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Завдяки героїзму українських захисників російські військові не могли прорватися до столиці. Натомість знавіснілі російські кати влаштували геноцид на території області.

Генштаб ЗСУ 2 квітня повідомив, що Київщину остаточно звільнено від російських окупантів.

На жаль, сотні людей цього вже не побачать. Чоловіки, жінки, літні люди, діти заснули вічним сном у братських могилах, на стихійних кладовищах, просто на узбіччях рідних міст. Жорстокості російських окупантів жахнулися б навіть дикі звірі.

Важливо! Подані у матеріалі фото та відео (18+) можуть вас шокувати. Однак ми оприлюднюємо їх, аби весь світ знав, що "Бучанська різанина" – геноцид, який Росія вчинила проти українського народу.

Братські могили у Бучі

Трагедія Бучі – міста-героя – одна з найчорніших сторінок в історії України. Кадри зі звільненого від російських військових міста шокували весь світ.



Різанина у Бучі – на шпальтах усіх світових ЗМІ / Телеграм SPRAVDI

Анатолій Федорук – мер Бучі – 2 квітня повідомив, що щонайменше 280 людей поховані у братських могилах. Тіла вбитих українців та українок лежали просто на вулицях міста. У багатьох жертв геноциду, який вчинили росіяни, – зв'язані руки.

На деяких тілах – спеціальні пов'язки. Люди намагалися показати окупантам, що не мають зброї та не становлять загрози.

Сильно зруйновані вулиці міста всіяно трупами. Серед загиблих був навіть 14-річний хлопчик. На багатьох тілах були пов'язки, якими люди показували окупантам, що не мають зброї. Всі ці люди були розстріляні — їм стріляли в потилицю.

– розповів мер Бучі.

У звільненій від окупантів Бучі тіла загиблих знаходять на вулицях / Фото 18+ Reuters, AP



Загиблі на вулицях рідного міста / Твітер Михайла Подоляка



Звірства російських військових ніколи не забудуть і ніколи не пробачать / Твітер Михайла Подоляка



Перед смертю людей катували / Твітер Михайла Подоляка

"Усіх молодих, здорових просто розстрілювали"

Дмитро Комаров побував у звільненій Бучі. Журналіст розповів, що російські військові цілеспрямовано винищували цивільних чоловіків віком від 18 до 60 років. Хтось з них – їхав на велосипеді. Хтось – йшов пішки, шукаючи рятунку. Але всі вони залишилися на вулицях свого міста.

"Бідні люди. Дуже багато тіл. Це сльози та біль. Усіх молодих, здорових просто розстрілювали", – розповів Комаров.

Цинізм та варварство російських окупантів досягнув абсолюту зла. У МВС України розповіли, що чимало тіл місцевих жителів – заміновані.

Перші кадри зі звільненої Бучі: дивіться відео

"Безліч розстріляних авто з написом "діти"

Журналіст Євген Назаренко розповів, що, тікаючи з Бучі, російські військові залишили безліч розстріляних автомобілів. На більшості з них – напис "діти".

Важливо – У Бучі безліч розстріляних авто з написом "діти": дивіться відео

"Дитяче харчування не передавайте, дітей майже всіх вбили"

Жертвами російських окупантів стали сотні людей. Серед них – багато дітей. Вони вже ніколи не дізнаються, як це – дорослішати та здійснювати свої мрії. Вогник їхнього життя погасили російські окупанти, які вдерлися на чужу землю.

Бізнесмен Гарік Корогодський оприлюднив моторошне повідомлення. У Бучу попросили не передавати дитяче харчування.

"Дітей немає, майже всіх убили", – пояснив бізнесмен.

"Жінок намагалися спалити на узбіччі"

У Міноборони оприлюднили моторошне фото, зроблене на Київщині. Оголені тіла жінок лежать на узбіччі. Російські нелюди намагалися їх спалити.



Тіла жінок намагалися спалити / Міноборони України

Буча після визволення від російського терору: дивіться відео

В Ірпіні – щонайменше 200 загиблих

В Ірпіні досі не можуть назвати остаточну кількість вбитих. Коли до міста зайшли герої ЗСУ, на вулицях лежали тіла вбитих, а вулицями блукали розгублені собаки. Російські війська знищували на своєму шляху усе живе.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що загиблих знаходять щодня. Кількість жертв вже перевищила 200 людей. Водночас це – не остаточна цифра.

Ми щодня збираємо по вулицях тіла наших мешканців. Під завалами теж є тіла загиблих, їх почнемо розбирати,

– сказав він.

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Звільнений Ірпінь – яка зараз ситуація в місті: дивіться відео

Російські військові катували та ґвалтували своїх жертв

Радник Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що звільнені Буча, Ірпінь та Гостомель являють собою картинку з постапокаліптичного фільму жахів.

Серед вже знайдених жертв цих воєнних злочинів російських військ – зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоврядування, вбиті діти, вбиті літні люди, вбиті чоловіки,

– розповів Олексій Арестович.

На тілах багатьох жертв – сліди катувань.

Журналіст Євген Спірін розповів, що перед вбивством зв'язували руки навіть дітям.

Звіряче вбивство сім'ї Сухенко

Російські військові закатували Ольгу Сухенко – старосту Мотижина, а також її чоловіка Ігоря та їхнього сина Олександра. Сім'ю викрали ще 23 березня.

Тіла Ольги та Олександра знайшли у братській могилі. Загиблого Ігоря виявили у каналізаційному люці.



Ольга, Ігоря та Олександр / Світлина з соцмереж

Реакція української влади

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський опублікував у соцмережах світлини вбитих у Бучі. Український лідер зауважив, що ще на саміті НАТО, який відбувся 2 – 4 квітня 2008 року, могли запобігти війні в Україні та звірствам росіян. Однак цього не сталося. Тому Росія напала на Україну. Також президент закликав матерів російських солдат подивитися, яких катів вони виростили.

Дмитро Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду та міжнародних організацій приїхати до Бучі якнайшвидше та зібрати докази воєнних злочинів Росії. Міністр заявив, що різня у Бучі довела: ненависть росіян до українців виходить за межі всього, що бачила Європа від часів Другої світової війни.

Олексій Арестович

Радник голови ОП Олексій Арестович зауважив, що світ має жахнутися того, що відбулось в Бучі, Ірпені та Гостомелі. Водночас в інших містах, де зараз окопався ворог, ситуація, на жаль, може бути не кращою.

Михайло Подоляк

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив: те, що російські окупанти зробили з мирними людьми у Бучі, Ірпені та Гостомелі, є справжнім пеклом 21 століття. Світ отримав тотальний невимовний страх антилюдяності. Подоляк закликав "лідерів Європи" ще раз поглянути на тисячі роздертих, зґвалтованих, спалених українців.

А тепер ще раз скажіть усьому світу про те, що Росія – це нормально, це – бізнес, що не можна забороняти Рахманінову. Подивіться та скажіть. Або відверніться. Адже головне – не спровокувати. А вони нехай масово ріжуть українців,

– заявив Подоляк.

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Росії не вдасться приховати звірства

Тим часом Міноборони Росії бреше, що начебто під час перебування російських окупантів у Бучі не постраждав жоден мирний житель. Однак приховати свою причетність до звірств не вдасться. Весь цивілізований світ шокований діями російських нелюдів.

Зокрема, президент Європейської ради Шарль Мішель запустив у твітері хештег "бучанська різанина". Політик наголосив, що він "шокований приголомшливими фотографіями звірств, які російська армія скоїла у звільненій Київській області".

А очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що її країна співпрацює з партнерами, аби зібрати інформацію про воєнні злочини для Міжнародного кримінального суду.

Збройні Сили України та герої з ТрО мужньо захищають Україну від російських окупантів. Захисники та захисниці звільняють міста та села, борються за кожен клаптик землі. Україна – обов'язково переможе. Окупанти заплатять на геноцид, який скоїли проти українського народу.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять. Не забудемо. Не пробачимо.

Не пробачимо! Кадри звірства окупантів у Бучі: дивіться відео