Буду молитися за Україну, – жінка полоненого окупанта дякує українцям за порятунок чоловіка

Україна чинить неймовірний опір навалі російських окупантів. При цьому їх беруть в полон, надають медичну допомогу.

Ба більше, українські військові знищують стерегтипи окупантів про "великий братній народ". Також їм пояснюють, що Україна – це вільна держава і Росія нам тут не потрібна, ми нікого не кликали.

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Рашисти в шоці від українців

Наприклад, один із полонених орків, до якого виявили людяне ставлення і зробили операцію, зателефонував дружині. Зізнався, що такого від нас не очікував. Він – єдиний, хто вижив із цілого взводу російських загарбників.

Я буду молитися за вас, люди, буду все життя вам вдячна!

– зі сльозами запевнила українців дружина російського загарбника.

Він попросив її зібрати інших дружин військових і йти до керівництва військової частини. Також казав, щоб розповідала правду про звірства Росії.



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