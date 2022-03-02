Более того, украинские военные уничтожают стереотипы оккупантов о "большом братском народе". Также им объясняют, что Украина – это свободное государство и Россия нам здесь не нужна, мы никого не звали.

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Рашисты в шоке от украинцев

Например, один из плененных орков, к которому проявили человечное отношение и сделали операцию, позвонил жене. Признался, что такого от нас не ожидал. Он – единственный, кто выжил из целого взвода русских захватчиков.

Я буду молиться за вас, люди, буду всю жизнь вам благодарна!

– со слезами заверила украинцев жена русского захватчика.

Он попросил ее собрать других жен военных и идти к руководству воинской части. Также говорил, чтобы рассказала правду о зверствах России.

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