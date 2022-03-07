Десятки загиблих дітей: історії маленьких українців, яких вбили російські військові

Від початку війни, яку Росія почала проти України, загинули вже щонайменше 38 дітей. Це страшна статистика, але не кінцева, оскільки кількість жертв серед діток може бути більшою – росіяни постійно обстрілюють мирні житлові райони.

Росіянам розповідають про обстріли тільки військових об'єктів та "операцію освобождєнія від неонацистів", нагадує 24 канал. Однак варто задуматись, працівницею якої військової бази була 6-річна Софійка, чи яких "неонацистських поглядів" дотримувався 18-місячний Кирило?

Важливо Зеленська показала фото дітей, яких вбили росіяни, й закликала закрити небо

Росіяни вбивають невинних українських дітей

Історії загиблих дітей вражають. Вони нікому не зробили нічого поганого, тим більше – росіянам. Діти просто хотіли жити, і ніяк не могли захистити себе. Саме беззбройністю та беззахисністю скористались путінські військові.

6-річна Софія з Нової Каховки

Росіяни розстріляли під Новою Каховкою цілу сім'ю:

56-річних Анну та Олега Федько,

їхню невістку Ірину Федько,

двох онуків: 6-річну Софію та півторамісячного Івана.

Родина просто хотіла виїхати із села Веселого, коли туди ввійшли російські окупаційні війська. Одна машина змогла проїхати до заходу росіян, але друга – не встигла. Росіяни не пошкодували навіть дітей. Вони вбили їх далеко поза межами будь-яких військових об'єктів – розстріляли просто на дорозі.



Мама Ірина та донька Софія, яких вбили росіяни / Фото з архіву родини



6-річна Софійка Федько / Фото з архіву родини

18-місячний Кирило з Маріуполя

У Маріуполі 4 березня під час обстрілів мирного населення загинув 18-місячний хлопчик. Росіяни випустили кулю у Кирила.

Батьки негайно, попри шалені обстріли, поїхали до лікарні, але... На жаль, всі зусилля були марними – 18-місячний Кирило помер.

Кирила не змогли врятувати / Фото Associated Press:

7-річна Аліса з Охтирки

Росіяни обстріляли з "Градів" та "Ураганів" ще один "військовий об'єкт" – дитсадок в Охтирці. Вони поранили кількох дітей, однією з яких була Аліса Гланс. Її дідусь намагався прикрити онуку своїм тілом, однак марно.

Аліса не дожила до 8 років лише 3 місяці. Вона померла в лікарні.



Аліса Гланс / Фото з фейсбуку Олени Зеленської

Поліна з Києва

Четвертокласниця Поліна загинула із батьками в Києві на вулиці Теліги. Їхню сім'ю в авто розстріляла російська диверсійно-розвідувальна група.

Сестричці та братику Поліни вдалось вижити, тепер вони залишились сиротами.



Поліна, яку вбили російські диверсанти / Фото оприлюднив Володимир Бондаренко

14-річний Арсеній

Арсенія відвезли до родичів у село під Київ, як тільки Росія напала на Україну. Проте росіяни пішли саме у цьому напрямку.

Хлопець загинув під час обстрілу від осколкового поранення в голову. Він стікав кров'ю 2 години, бо медики не могли доїхати через оточення російських військових.

Тіло Арсенія забрала його тітка Марина Калабіна. Коли вивозила мертвого племінника, під селом Загальці її автівку розстріляли, жінка теж загинула.



Сім'я Арсенія / Фото з фейсбуку Олени Зеленської

Десятки дітей – поранені

Крім загиблих, станом на 6 березня росіяни поранили щонайменше 71 дитину. Наприклад, вночі росіяни здійснили ракетний удар по Коростеню. Били по житлових масивах, бомби падали на будинки мирних людей, які, ймовірно, навіть не встигли сховатись. Тоді дворічній дівчинці відірвало ніжки.

Росіяни безжально обстрілюють Бучу на Київщині. Там теж поранили чимало дітей. Ба більше, їх навіть не дозволяли евакуювати. Через це щонайменше двоє дітей померли. Вони мали б шанс вижити, якби в російських військових залишилась хоча б крапля людяності.

Під ракетний обстріл росіян потрапив район Повітрофлотського мосту у Києві. Поблизу нього розташована найбільша в Україні дитяча лікарня Охматдит. Пошкодили 9 поверх центрального корпусу. Дивом діти з батьками не постраждали: вони встигли спуститись в укриття.

Чому путінська армія "бореться" з дітьми

Бліцкриг Путіна "захопити Україну за кілька діб" провалився. Через шалений супротив українців та потужність нашої армії росіяни зазнають масштабних втрат. Оскільки вони навіть і близько не справляються з реальними військовими цілями, вирішили вдатись до особливого цинізму.

Російські військові, які називають себе "другою армією світу", гатять по звичайних людях, зокрема, по дітях. Причина одна – малеча й мирні жителі не можуть дати відсіч. Вони беззбройні, а росіян це тішить.

Однак відсіч дадуть ЗСУ. Російські військові будуть відповідати за кожну загиблу дитину, за кожного мирного жителя і за кожного нашого захисника. Українці ніколи не зможуть цього пробачити й забути!