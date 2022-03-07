Россиянам рассказывают об обстрелах только военных объектов и "операции освобождения от неонацистов", напоминает 24 канал. Однако стоит задуматься, работницей какой военной базы была 6-летняя Софийка, или каких "неонацистских взглядов" придерживался 18-месячный Кирилл?

Важно Зеленская показала фото детей, которых убили россияне, и призвала закрыть небо

Россияне убивают невинных украинских детей

Истории погибших детей поражают. Они никому не сделали ничего плохого, тем более – россиянам. Дети просто хотели жить и никак не могли защитить себя. Именно безоружностью и беззащитностью воспользовались путинские военные.

6-летняя София из Новой Каховки

Россияне расстреляли под Новой Каховкой целую семью:

56-летних Анну и Олега Федько,

их невестку Ирину Федько,

двух внуков: 6-летнюю Софию и полуторамесячного Ивана.

Семья просто хотела уехать из села Веселое, когда туда вошли российские оккупационные войска. Одна машина успела пройти до захода россиян, но вторая не успела. Россияне не пожалели даже детей. Они убили их далеко за пределами любых военных объектов – расстреляли прямо на дороге.

Мама Ирина и дочь София, которых убили россияне / Фото из архива семьи

6-летняя Софийка Федько / Фото из архива семьи

18-месячный Кирилл из Мариуполя

В Мариуполе 4 марта при обстреле мирного населения погиб 18-месячный мальчик. Россияне выпустили пулю в Кирилла.

Родители немедленно, несмотря на безумные обстрелы, поехали в больницу, но... К сожалению, все усилия были тщетными – 18-месячный Кирилл умер.

Кирилла не смогли спасти / Фото Associated Press:

7-летняя Алиса из Ахтырки

Россияне обстреляли из "Градов" и "Ураганов" еще один "военный объект" – детсад в Ахтырке. Они ранили несколько детей, одним из которых была Алиса Гланс. Ее дедушка пытался прикрыть внучку своим телом, но тщетно.

Алиса не дожила до 8 лет всего 3 месяца. Она умерла в больнице.

Алиса Гланс / Фото из фейсбука Елены Зеленской

Полина из Киева

Четвертокласница Полина погибла с родителями в Киеве по улице Телиги. Их семью в авто расстреляла российская диверсионно-разведывательная группа.

Сестричке и братику Полины удалось выжить, теперь они остались сиротами.

Полина, убитая российскими диверсантами / Фото обнародовал Владимир Бондаренко

14-летний Арсений

Арсения отвезли к родственникам в деревню под Киев, как только Россия напала на Украину. Однако россияне пошли именно в этом направлении.

Парень погиб при обстреле от осколочного ранения в голову. Он стекал кровью 2 часа, потому что медики не могли доехать из-за оцепления российских военных.

Тело Арсения забрала его тетя Марина Калабина. Когда вывозила мертвого племянника, под селом Загальцы ее машину расстреляли, женщина тоже погибла.

Семья Арсения / Фото из фейсбука Елены Зеленской

Десятки детей – ранены

Кроме погибших, на 6 марта россияне ранили по меньшей мере 71 ребенка. Например, ночью россияне нанесли ракетный удар по Коростеню. Били чисто по жилым массивам, бомбы падали на дома мирных людей, которые, вероятно, даже не успели спрятаться. Тогда двухлетней девочке оторвало ножки.

Россияне безжалостно обстреливают Бучу в Киевской области. Там тоже ранили много детей. Более того, их даже не позволяли эвакуировать. Из-за этого по меньшей мере двое детей умерли. У них был шанс выжить, если бы у российских военных осталась хотя бы капля человечности.

Под ракетные обстрелы россиян попал район Воздухофлотского моста в Киеве. Вблизи него расположена самая большая в Украине детская больница Охматдет. Повредили 9 этаж центрального корпуса. Чудом дети с родителями не пострадали: они успели спуститься в укрытие.

Почему путинская армия "борется" с детьми

Блицкриг Путина "захватить Украину за несколько суток" провалился. Из-за безумного сопротивления украинцев и мощи нашей армии россияне терпят масштабные потери. Поскольку они даже и близко не справляются с реальными военными целями, решили прибегнуть к особому цинизму.

Российские военные, называющие себя "второй армией мира", бьют по обычным людям, в частности, по детям. Причина одна – дети и мирные жители не могут дать отпор. Они безоружны, а россиян это радует.

Однако отпор дадут ВСУ. Российские военные будут отвечать за каждого погибшего ребенка, за каждого мирного жителя и за каждого нашего защитника. Украинцы никогда не смогут этого простить и забыть.