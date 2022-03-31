Тут мовиться навіть не про порушення законів війни, а про зрив всіх моральних і людських норм. Це дикунство та відкочування на тисячоліття назад – до варварських племен. 24 канал зібрав історії українських жінок, аби світ почув про звірства росіян. Мовчати не можна.

Важливо У Маріуполі окупанти кілька днів ґвалтували жінку на очах в її 6-річного сина: вона померла

Від початку війни рашисти ґвалтують українок

З початку війни українські правоохоронці отримують повідомлення про військові насильницькі злочини росіян. Зокрема, зґвалтування мирних жінок. Вже відомо не про численні випадки, однак реальна кількість таких злочинів може бути набагато більшою. Річ у тім, що до інформації на окупованих територіях поки немає повного доступу.

У МВС наголошують, що за такі звірства рашисти відповідатимуть перед законом та перед Богом. Їх ув'язнюватимуть довічно або ліквідовуватимуть.

Гвалтував жінку, поки син ховався в сусідній кімнаті

Страшний випадок стався в окупованому селі Київщини. Російські нелюди кілька годин ґвалтували жінку, коли у сусідній кімнаті ховався її 4-річний син.

Загарбники вдерлись до помешкання, попри те, що там висів білий прапор. Вони розбили машину сім'ї, щоб ніхто не міг втекти. Орки застрелили собаку, а потім господаря будинку.

Після цього вони приставили пістолет до голови дружини. Один з росіян, який представився Михайлом Романовим, сказав: "я застрелив вашого чоловіка, тому що він нацист".



Російський нелюд, який ґвалтував українку / Фото поліції

Тоді п'яні рашисти стали ґвалтувати жінку один за одним. Українка розповіла: їм було байдуже, що 4-річна дитина плаче в котельні.

Той, хто застрелив мого чоловіка, сказав мені роздягнутися. Потім вони обоє ґвалтували мене один за одним. Їм було байдуже, що мій син плаче в котельні,

– пригадала жінка.

Після знущань жінці з сином таки вдалось втекти. Тепер вони перебувають у безпечному місці.

Гвалтівнику підписали підозру. Його посадять довічно, якщо перед тим не вб'ють. У поліції повідомили, що цю тварину вже могли ліквідувати як ворога. Однак якщо навіть не встигли, розплати йому вже не уникнути.

У Маріуполі окупанти ґвалтували жінку на очах в її 6-річного сина

В оточеному Маріуполі загарбники кілька днів по черзі ґвалтували жінку на очах в її 6-річного сина. Очевидно, що втекти жінка не могла.

Від страшних ран українка померла. Дитина ж залишилась із посивілим волоссям.

Страшно уявити, скільки таких злочинів ще могло бути, адже Маріуполь перебуває у блокаді від початку березня. Окупанти депортують мирних жителів в Росію. Доля багатьох з цих людей наразі невідома.

Три танкісти ґвалтували неповнолітню

Цинізм зашкалює, оскільки окупанти навіть додумуються вихвалятись своїми "подвигами". У телефонних розмовах з родичами вони зізнаються, що в Україні ґвалтують дітей та їдять собак.

Так, в одній розмов окупант розповів жінці, що троє танкістів зґвалтували 16-річну дівчинку. Навіть сам загарбник каже, що їх треба "розстріляти нах*й".

У сусідньому от селі пацани жінку дорослу зґвалтували і 16-річну дівчинку,

– сказав росіянин.

В іншій розмові окупанти кажуть, що захотілось м'яса, тож вони вбили собаку та з'їли її. До цього вирішили вдатись, бо набридли сухпайки.

Перехоплена розмова, де росіяни зізнаються у ґвалтуванні дітей: відео СБУ

На жаль, таких випадків може бути сотні. Російські окупанти вдаються до жорстокості та нелюдських вчинків, які шокують навіть людей з міцною психікою. Однак про усі злочини рашистів, навіть найстрашніші, варто говорити, аби світ знав, з яким монстром воює Україна.

Куди звертатись при зґвалтуванні

Правоохоронці просять всіх жінок, які постраждали від звірств росіян, звертатись до поліції. Тільки так цих варварів зможуть покарати сповна.

Попри невимовний біль та страх, про це треба розповідати, аби світ знав, на що здатний "рускій мір". Ні про яке прощення чи помилування навіть не може бути мови. Кожен росіянин відповідатиме за злочини свого народу. Зокрема, й цивільні, адже жодна адекватна людина не буде мовчати про такі речі – це означає толерування.

Якщо Ви перебуваєте на території України потрібно звертатися до:

Національної поліції України – 102 (номери поліції у регіонах дивіться за посиланням);

Органів прокуратури (контакти прокуратури у регіонах можна переглянути за посиланням);

Військової адміністрації за місцем вчинення злочину або за місцем перебування;

Медичної допомоги – 103;

Безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103;

Урядової гарячої лінії – 1547;

Національної гарячої лінії – 116 123;

Ботів СБУ та поліції у телеграмі – @stop_russian_war_bot, @ukraine_avanger_bot, @police_helpbot.

Якщо Ви перебуваєте на тимчасово окупованій території:

Телефонна лінія Офісу Генерального прокурора щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту – (096) 755-02-40 або conflict2022.ua@gmail.com

Інформацію можна передати до Міжнародного кримінального суду otp.informationdesk@icc-cpi.int. Листи приймають будь-якою мовою.



Як діяти у разі насильства / Інфографіка 24 каналу