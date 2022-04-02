Окупанти радяться зі своїми дружинами, що краще вкрасти. В одній з перехоплених СБУ розмов жінка навіть дивується до чоловіка: "який росіянин не вкраде".

До теми Вивозять навіть чайники та килими, – Чаус про мародерство окупантів на Чернігівщині

Мародерство в Росії офіційно схвалюють

Ще на початку березня в армії загарбників стали закінчуватись резерви. Тому їхнє керівництво наказало їм перейти на "самозабезпечення", тобто дозволили їм мародерство, при цьому – в чужій країні.

Спочатку росіяни бігали за курми

Кремлівська верхівка подбала, аби в своєї армії були ракети для бомбардування мирних українських міст. Водночас на харчі солдатам, вочевидь, не вистачило. Російських військових відправили воювати проти України із сухпайками, термін придатності яких минув ще у 2015 році.

Оприлюднили відео, як росіяни бігали по подвір'ї приватного будинку за курми, намагаючись убити їх палицями. Один росіянин збирав мертву птицю та складав тушки в мішок.

Як російські військові ловили курей на українських подвір'ях: відео мародерств

Потім почали брати все, що бачать

Курми росіяни не обмежились. Так би мовити, відчули азарт й зазіхнули на побутову техніку, сервізи, кросівки, костюми. Вони спустошували продуктові магазини, відбирали у мирних жителів їжу, одяг та навіть грабували церкви.

На Херсонщині росіяни додумались обікрасти магазин сантехніки. Вони зайшли та забрали унітази. Напевно, сподівались привезти "трофеї" на батьківщину.

Окупанти на Херсонщині покрали унітази: відео

У БТР везли килими

На Чернігівщині росіяни складали у свої БТР чайники й килими. У мережі опублікували відео, на якому українські захисники оглянули кинуту техніку росіян в селищі Нова Басань. Бійці ЗСУ знайшли старі недійсні купони 90 років, вудки, велосипеди, дитячі іграшки і сковорідку. Для чого окупантам старі недійсні купони – незрозуміло. Хоча, можливо, взяти хоч щось – це вже російська звичка.

На Київщині загарбникам також впали в око килими. Вони крали їх з багатоповерхівок поблизу Гостомельського аеропорту.



Килими на російській техніці / Скриншот з відео

З Чорнобиля виносили навіть ложки

Російські окупанти вийшли з Чорнобильської атомної електростанції 31 березня. Покидаючи станцію, "друга армія" виносила і майно.

Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко розповів, що окупанти крали більш-менш цінні речі: комп'ютери, кавоварки, чайники, декілька контейнерів з майном, яке перебувало на Чорнобильській АЕС. З території готелю в місті Чорнобиль вкрали сервізи, виделки, ложки, тарілки.

Гроші теж крадуть

Українські захисники ліквідували росіянина Дениса Цибенка. Він грабував мирних українців, адже у нього знайшли багато прикрас та валюту: долари і фунти.

Мародер був родом з Псковської області. Справились з ним за допомогою Javelin.



Награбоване Цибенком золото / Фото з телеграму

Крадені чайники відправляють на Білорусь

Російські солдати надсилають "сувеніри" додому кур'єрськими службами з білоруського міста Мозирь. Працівники експрес-доставки помітили, як окупанти вивантажували пакунки з речима, які точно їм не належали.

Російські дружини в захваті від "подвигів" своїх чоловіків

Росіяни безсоромно хизуються мародерством перед своїми рідними. У їх розумінні обікрасти будинки мирних жителів – подвиг.

СБУ перехопила розмову, на якій мародер телефонує дружині з української SIM-карти, яку він нібито "знайшов" разом із мобільним, та цинічно заявляє, що "може зайти у будь-яку квартиру і взяти що завгодно". Каже, коли його поплічники приїдуть додому – закриють іпотеку. Додамо, що додому їхатимуть, скоріше за все, "двохсотими".

Мародерство для російських солдатів стало вже схожим нібито на похід в супермаркет. Один з них розповідав дружині, що набрав пробники косметики та одяг. Особливо його здивували оригінальні кросівки. Зазначив, що речі в Україні якісні та ремонти гарні.

Дружина ж вихваляє свого "добытчика".

Ну і гаразд – це привіт із України буде. Чьо, нормально. Ну яка російська людина не зіпре нічого,

– сказала росіянка.

Російський солдат вихваляється мародерством:

Для чого росіянам ложки, килими й унітази

Так, зважаючи на вчинки росіян, можна подумати, що вони прийшли "звільняти" українців від кросівок, фенів, килимів чи унітазів.

Насправді мародери неодноразово записували відео, мовляв, подивіться, як живуть українці. Вони захоплювались звичайними для наших людей продуктами. Це свідчить про брак елементарних речей у російських громадян.

З іншого боку, ймовірно, це частина менталітету загарбників. Загалом схоже, що крадіжки – проста звичка росіянина.