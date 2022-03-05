На десятий день війни Росії з Україною в мережі все більше почали публікувати новини про те, що російські знаменитості покидають свою країну через заборону свободи слова та санкції. Наразі інформація про виліт Пугачової і Галкіна не є підтвердженою, оскільки її публікують у різних російських ЗМІ та телеграм-каналах, проте зірки її і не спростували.

Важливо Ракети почнуть падати на їхні міста, – Андрій Макаревич звернувся до росіян, які радіють війні

Кажуть, що подружжя з двома маленькими дітьми востаннє бачили 28 лютого в аеропорту "Внуково" у Москві. Відомо, що Алла Борисівна все життя боїться польотів на літаках, тому зазвичай віддавала перевагу пересуванню на потягах. На такий крок сім'я зважилась, ймовірно, через те, що Максим Галкін підтримав Україну після оголошення війни Росії.

У перший день наступу, 24 лютого, він опублікував в інстаграмі чорне фото та написав, що "з самого ранку – на зв'язку з рідними та друзями з України". Він не міг передати словами, що відчуває і як це все могло статись. "Не може бути виправдань війні! Ні війні!" – писав чоловік.

Його підтримали десятки колег та росіян у коментарях, але така заява глибоко занепокоїла російську владу, через що російські федеральні телеканали миттєво прибрали з ефірів рекламу банку "Уралсіб" за участю Максима Галкіна. Згодом чоловік заявив, що створив телеграм-канал, аби зібрати там своїх підписників "про всякий випадок".

Зокрема телеведучий опублікував 2 дні тому відео, де на одному з російських регіональних каналів показали, як росіяни засуджують його позицію щодо війни Росії з Україною та здають квитки на концерт, який мав відбутись 14 березня. У коментарях колеги та підписники пожартували, що "гарна постанова на камеру" і подякували чоловіку за свідому позицію.

Позиції Галкіна і Пугачової щодо України У листопаді 2021 року Галкіна включили до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Пояснень так і не назвали. На Росії гумориста вважають "публічною особою досить ліберальних поглядів": він виступав проти прийняття законів про заборону так званої "пропаганди гомосексуальності", критикував у своїх шоу російську владу і Путіна, проте щонайменше один раз відвідував анексований Росією Крим після березня 2014 року.

Щодо Алли Пугачової, то попри її заслуги перед Росією, у 2014-му році вона висловлювала підтримку Україні як жертві агресії, і казала "хто не розуміє – той москаль". У березні 2014 року підписала звернення проти цькування Андрія Макаревича за його політичні погляди: підтримку України та виступи проти анексії Криму Росією.