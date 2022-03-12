22-річний військовий зауважив, що спочатку їхав на навчання. Після цього вони перетнули кордон, щоб взяти участь у буцімто миротворчій операції.

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Але дуже скоро він збагнув, що їде вбивати, а не рятувати

Протягом шести днів військовий разом з іншими службовцями пересувався нашою країною. Доти, поки не дістався Миколаївщини. Там російські військові зустрілися з нашими ЗСУ та здалися. За тиждень в Україні полонений зрозумів, що їде не рятувати мирне населення, а вбивати його.

Я розумію, в яку біду мене затягнули. Я більше не повернуся до армії. Вони обдурили нахабно і кинули, наче кусок якогось м'яса,

– підкреслив він.

Сапер також додав, що перед тим у них забрали телефони, тож новин вони не знали. Так само як і не знали реальної ситуації в Україні. Натомість командування переконувало, що мирних мешканців у населених пунктах нема. І саме це його насторожувало найбільше, адже люди таки були.

Дивіться відео зізнання російського полоненого:

Перед тим як здатися, військові зрозуміти, що ракети летять, але не по військових об'єктах. Вони летять по мирному населенню України.

Військовий зазначив, що під Одесою морські піхотинці відмовилися покидати судно. 600 бійців почали бунт, адже розуміли, що насправді відбувається.

У нас не було жодної інформації. Але коли ми вже все зрозуміли, нас не впустили назад. Нам сказали, що нас уб'ють ззаду, якщо ми повернемося. Єдиний варіант, який був, – здатися,

– додав полонений.

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