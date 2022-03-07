З таким зверненням виступила комісія з політичних прав Ради при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини. Лист підписали 12 членів комісії.

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Ми не даємо політичні оцінки та не робимо політичні пропозиції. Але ми констатуємо, що вже загинули щонайменше сотні російських та українських громадян. Через останні події під загрозою перебуває реалізація багатьох соціальних та особистих прав громадянина,

– мовиться у повідомленні.

Комісія зазначила, що блокування російських ЗМІ "Ехо Москви" та "Дождь" збільшило ризики для реалізації прав громадян.

Відомство наголосило, що у суспільстві є різні думки щодо того, що відбувається в Україні. Однак ціна використання армії – занадто висока. Тому слід припинити бойові дії та сісти за стіл переговорів.

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