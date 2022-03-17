А поки що – вона підіймає бойовий дух, малюючи зворушливі малюнки на фронт. Деякими із них поділилися у Державній прикордонній службі України.

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"Мій Брат завжди буде мене захищати", "Ми переможемо!", "Вертайся швидше!", "Разом ми сила!", – такі слова з вірою на перемогу пише 11-річна Ілона своєму братові – прикордоннику та дядьку – військовим морякам.

Воїни наразі на передовій захищають Україну і звільняють від російських окупантів.

Малюнки від моєї сестри, яка чекає на мене та нашого дядька, дуже надихають,

– розповідає прикордонник Саша.

Такі речі неймовірно надихають та дають сили якомога швидше розправитися з ворогом.

Вона завжди підтримує мене та мій дух. І ми не підведемо!, – додає прикордонник.

Зворушливі малюнки сестри прикордонника / Фото Державна прикордонна служба України