"Мій брат завжди мене захищатиме": зворушливі малюнки сестрички українського прикордонника
Джерело:Державна прикордонна служба України
У майбутньому сестра прикордонника Саші, який захищає Україну від російського агресора, мріє стати офіцеркою десантно-штурмових військ.
А поки що – вона підіймає бойовий дух, малюючи зворушливі малюнки на фронт. Деякими із них поділилися у Державній прикордонній службі України.
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"Мій Брат завжди буде мене захищати", "Ми переможемо!", "Вертайся швидше!", "Разом ми сила!", – такі слова з вірою на перемогу пише 11-річна Ілона своєму братові – прикордоннику та дядьку – військовим морякам.
Воїни наразі на передовій захищають Україну і звільняють від російських окупантів.
Малюнки від моєї сестри, яка чекає на мене та нашого дядька, дуже надихають,
– розповідає прикордонник Саша.
Такі речі неймовірно надихають та дають сили якомога швидше розправитися з ворогом.
Вона завжди підтримує мене та мій дух. І ми не підведемо!, – додає прикордонник.
Зворушливі малюнки сестри прикордонника / Фото Державна прикордонна служба України