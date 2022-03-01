Після повітряного простору Росії загрожує масове закриття портів для її кораблів
Джерело:Фейсбук МЗС
Міжнародні партнери продовжують накладати нищівні санкції на Росію, яка ницо напала на Україну. Агресора вже сильно ізолювали у повітряному просторі, тепер можуть ще й у морському.
До списку країн, які закрили свій повітряний простір для російських літаків, долучилася Албанія.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Кожним обстрілом українського міста чи селища Росія дедалі більше ізолює себе від світу,
– наголосили в МЗС.
Крім того, Росії тепер загрожує масове закриття портів та обмеження на пересування у морі. Зокрема, Велика Британія готується до закриття британських портів для російських суден.
Світова ізоляція триває
- Росію виключили із цьогорічного Євробачення;
- ФІФА та УЄФА усунули російські збірні та клуби від участі у змаганнях;
- США висилають 12 російських дипломатів з місії при ООН;
Міжнародна антипутінська коаліція діє. Українська дипломатія забезпечує надійний тил для наших військових. Маючи таких мужніх військових і таку масштабну підтримку світу ми примусимо загарбників припинити агресію. Слава Україні!
– заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.