К списоку стран, которые закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, присоединилась Албания.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
С каждым обстрелом украинского города или поселка Россия все больше изолирует себя от мира,
– отметили в МИД.
Кроме того, России теперь угрожает массовое закрытие портов и ограничение передвижения в море. В частности, Великобритания готовится к закрытию британских портов для российских судов.
Мировая изоляция продолжается
- Россию исключили из Евровидения;
- ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в соревнованиях;
- США высылают 12 российских дипломатов из миссии при ООН;
Международная антипутинская коалиция действует. Украинская дипломатия обеспечивает надежный тыл для наших военных. Имея таких мужественных военных и столь масштабную поддержку мира мы заставим захватчиков прекратить агрессию. Слава Украине!
– заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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