Полонені окупанти кажуть, що повернуться в Росію й стануть проти Путіна

Російські військові, яких взяли у полон ЗСУ, заявили, що шкодують про те, що приїхали в Україну. Вони, мовляв, думали, що відправилися рятувати мирних людей.

Російські військові вибачалися перед українцями за те, що зайшли на нашу територію як воєнні злочинці, пише 24 канал.

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Вони закликали решту бійців армії агресора кидати зброю та залишати місця дислокації.

Хочу сказати своєму головнокомандувачу (Володимиру Путіну – 24 канал), щоб він перестав впливати на Україну своїм терористичним актом. Коли ми повернемося, то станемо проти нього,

– наголосив полонений.

Він також звернувся до військового керівництва Росії й сказав, що жаліє, що пішов в Україну.

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