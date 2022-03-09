Российские военные извинялись перед украинцами за то, что вошли на нашу территорию как военные преступники, пишет 24 канал.

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Они призвали остальных бойцов армии агрессора бросать оружие и покидать места дислокации.

Хочу сказать своему главнокомандующему (Владимиру Путину – 24 канал), чтобы он перестал влиять на Украину своим террористическим актом. Когда мы вернемся, станем против него,

– подчеркнул пленник.

Он также обратился к военному руководству России и сказал, что жалеет, что пошел в Украину.

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