Загарбник підтвердив, що прийшов в Україну зі зброєю у руках. Однак він, мовляв, ні кого не вбивав.

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На питання, чи вважає це воєнним злочином, окупант відповів не відразу. Він буцімто думав, що йде захищати людей, а не вбивати. Російський військовий зазначив, що українські медики йому дуже допомогли.

Ви прийняли мене по-доброму. У вас дружній та хороший колектив. Вам без різниці, хто я. Ви робите свою роботу,

– сказав окупант.

Військовий держави-агресорки запевнив, що більше в Україну не приїде, хіба якщо його запросять у гості. На що лікар відповів, що зараз його ніхто не кликав.

Дивіться відео з допиту російського військового:

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