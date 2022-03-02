Режим нашої країни розв'язав братовбивчу війну в Україні, – звернення полонених росіян

В Україні 7 день триває війна з Росією, яка криваво напала на нашу державу. Ми чинимо гідний опір і при цьому беремо окупантів у полон.

Наші воїни записують відео з полоненими, щоб люди знали і розуміли їхню сутність. Також вони просять їх звертатись до рідних в Росії і відкривати очі на те, що відбувається в їх суспільстві.

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Вони не на навчаннях

Щоб викрити брехню Путіна про нібито навчання, російські солдати розповідають, що насправді все не так. Кажуть, що їм накалзали йти в наступ.

При цьому запевняли, що їх українці зустрінуть з відкритими обіймами. А тепер наші люди йдуть на них голими руками й проганяють з рідної землі.

Полонені росіяни звертаються до рідних, щоб припинити війну: дивіться відео



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