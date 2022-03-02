Наши воины записывают видео с пленными, чтобы люди знали и понимали их сущность. Также они просят их обращаться к родным в России и открывать глаза на происходящее в их обществе.

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Они не на учениях

Чтобы разоблачить ложь Путина о якобы учебе, русские солдаты рассказывают, что на самом деле все не так. Говорят, что им приказали идти в наступление.

При этом уверяли, что их украинцы встретят с открытыми объятиями. А теперь наши люди идут голыми руками на них и прогоняют с родной земли.

Пленные россияне обращаются к родным, чтобы прекратить войну: смотрите видео