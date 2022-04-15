Про це повідомили у російських ЗМІ. 24 канал передає деталі.
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Російський реєстр "ЗМІ – іноагенти"
Зазначається, що у реєстрі Кремля "ЗМІ – іноземні агенти" наразі є 142 записи. Більшість з них стосуються не організацій, а передусім фізичних осіб – в основному російських журналістів.
15 квітня Мін'юст Росії вніс до цього реєстру ще 9 людей:
- журналіста і блогера Юрія Дудя;
- політологиню Катерину Шульман;
- журналіста Карена Шайняна;
- журналіста Кирила Круглікова;
- журналіста Романа Доброхотова;
- журналіста Олексія Семенова;
- карикатуриста Сергія Йолкіна;
- співробітницю Російської ЛГБТ-мережі Марію Сабунаєву;
- засновницю автономної некомерційної організації "Лилит" Регіну Дзугкоєву.
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