Про це повідомили у російських ЗМІ. 24 канал передає деталі.

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Російський реєстр "ЗМІ – іноагенти"

Зазначається, що у реєстрі Кремля "ЗМІ – іноземні агенти" наразі є 142 записи. Більшість з них стосуються не організацій, а передусім фізичних осіб – в основному російських журналістів.

15 квітня Мін'юст Росії вніс до цього реєстру ще 9 людей:

журналіста і блогера Юрія Дудя;

політологиню Катерину Шульман;

журналіста Карена Шайняна;

журналіста Кирила Круглікова;

журналіста Романа Доброхотова;

журналіста Олексія Семенова;

карикатуриста Сергія Йолкіна;

співробітницю Російської ЛГБТ-мережі Марію Сабунаєву;

засновницю автономної некомерційної організації "Лилит" Регіну Дзугкоєву.

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