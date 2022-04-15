Росія внесла Юрія Дудя до реєстру "ЗМІ – іноземні агенти"

15 квітня 2022 , 21:57
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Кремль продовжує боротись проти будь-яких проявів непокори режиму. Мін'юст Росії 15 квітня вніс до реєстру "ЗМІ – іноземні агенти" 9 осіб, зокрема журналіста Юрія Дудя.

Про це повідомили у російських ЗМІ. 24 канал передає деталі.

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Російський реєстр "ЗМІ – іноагенти"

Зазначається, що у реєстрі Кремля "ЗМІ – іноземні агенти" наразі є 142 записи. Більшість з них стосуються не організацій, а передусім фізичних осіб – в основному російських журналістів.

15 квітня Мін'юст Росії вніс до цього реєстру ще 9 людей:

  • журналіста і блогера Юрія Дудя;
  • політологиню Катерину Шульман;
  • журналіста Карена Шайняна;
  • журналіста Кирила Круглікова;
  • журналіста Романа Доброхотова;
  • журналіста Олексія Семенова;
  • карикатуриста Сергія Йолкіна;
  • співробітницю Російської ЛГБТ-мережі Марію Сабунаєву;
  • засновницю автономної некомерційної організації "Лилит" Регіну Дзугкоєву.

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Автор: Сергій Зятюк