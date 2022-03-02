American Express прекращает сотрудничество с российскими банками

2 марта 2022 , 05:43
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Источник:

Yahoo!Finance

Из-за полномасштабного циничного вторжения в Украину Россию ждет очередное жесткое ограничение. Так, в American Express объявили о прекращении сотрудничества с банками страны-агрессора.

Западные союзники решили отключить ряд российских банков от платежной системы SWIFT. Это решение фактически лишает Россию доступа к финансовым рынкам во всем мире и влечет за собой потенциальный серьезный упадок ее экономики.

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American Express не будет сотрудничать с российскими банками

American Express присоединяется к списку крупных транснациональных компаний, разрывающих связи с Россией из-за ее вторжения в Украину.

С начала этого кризиса мы соблюдаем санкции США и международные санкции, что привело к прекращению отношений с пострадавшими банками-партнерами в России, и мы будем продолжать соблюдать все соответствующие законы по мере развития ситуации,
– сказал председатель и генеральный директор Стивен Сквери.

Из-за санкций против России транснациональные компании, такие как Mastercard, Visa и BlackRock также пытаются дистанцироваться от ведения с ней бизнеса. В своем обращении к сотрудникам Сквери отметил, что он шокирован и расстроен кризисом, который разворачивается в Украине. Чиновник признал, что некоторые из его коллег, клиентов, их семей и близких изрядно пострадали из-за вторжения России в Украину.

"Как всегда, нашим приоритетом является безопасность и благополучие наших коллег. American Express никого не нанимает непосредственно в Украине, но у нас есть сотни коллег в соседних странах. Также у нас есть небольшое количество коллег в России. Сейчас они находятся в безопасности, и мы будем делать все возможное, чтобы поддерживать их", – добавил Сквери.

По его словам, бизнес компании в России – невелик. Она сотрудничает только с одним партнером, который выпускает карты, и еще несколькими, привлекающими продавцов для осуществления платежных операций.

"На протяжении всей истории и в ужасные времена мы всегда делали все, чтобы поддержать наших клиентов, и эта ситуация не отличается. Некоторые из них оказывают важную гуманитарную помощь в регионе и рискуют своей жизнью, чтобы сообщить об этом кризисе. И мы будем продолжать делать все возможное, чтобы поддержать их." – добавил гендиректор American Express.

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Компания жертвует деньги в помощь пострадавшим

Пока кибербезопасность является одной из ключевых сфер внимания компании. American Express принимает все необходимые меры для выявления, предотвращения и реагирования на любые преступные действия с помощью многослойной защиты.

"К сожалению, много людей погибло, сотни тысяч покинули свои дома, а миры многих других перевернулись с ног на голову в результате конфликта", - добавил Сквери.

American Express предоставили в общей сложности миллион долларов помощи организациям, помогающим пострадавшему населению:

  • 250 тысяч долларов – Международному комитету спасения (IRC), чтобы обеспечить необходимые ресурсы там, где они необходимы, в том числе для вынужденных переселенцев.
  • 250 тысяч долларов – Международному медицинскому корпусу (IMC), который развернул мобильные медицинские бригады для предоставления основных неотложных и первичных медицинских услуг, услуг психического здоровья и психосоциальной поддержки.
  • 250 тысяч долларов – Американскому Красному Кресту, чтобы поддержать скоординированные усилия Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) и других партнеров Красного Креста, которые реагируют на насущные нужды и оказывают техническую помощь.
  • 250 тысяч долларов – по чрезвычайному призыву ЮНИСЕФ на поддержку детей, программу спасения жизни, безопасной воды, неотложной помощи в области здравоохранения, гигиены, образования и т.д.

Кроме того, компания также компенсирует любые пожертвования от коллег по всему миру через программу American Express Match.

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Автор: Ольга Котів